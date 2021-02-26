Котельные в Нелидове Тверской области заработали в штатном режиме

Параметры тепла в жилом фонде и соцобъектах приведены в норму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все котельные Нелидовского городского округа работают в штатном режиме. Об этом днем, 26 февраля, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Выдержаны нормативные параметры отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, из-за проблем с топливом для котельных 25 февраля параметры тепла были снижены. Утром 26 февраля в муниципалитет выехала специальная комиссия от правительства Тверской области. По поручению губернатора Игоря Рудени были приняты оперативные меры для обеспечения жителей городского округа качественными коммунальными услугами.

- В настоящее время социальные объекты, в том числе, школы и детские сады в Нелидове работают в штатном режиме. Температура в зданиях находится на особом контроле, - сообщили в ведомстве.

В Нелидовском городском округе оперативно формируется необходимый запас топлива, который обеспечит стабильное теплоснабжение потребителей до конца отопительного сезона.