Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. В период с 19 по 25 февраля проверено 58 автобусов и водителей, работающих на междугородних и межмуницпальных маршрутах.

Выявлено 13 нарушений, в частности, установлено, что на маршруты выходили неисправные автобусы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.