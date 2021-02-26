На обработку трасс в Тверской области выведено 307 единиц техники

Водителей просят быть осторожнее на дорогах Фото: Виктория ЖУКОВА

В Тверской области автовладельцев и других участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим на дорогах.

С наступлением циклона в регионе началось таяние снега, из-за осадков и гололедицы ухудшилась дорожная обстановка.

По сообщению синоптиков, 26 и 27 февраля на территории Верхневолжья ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. В настоящий момент движение по дорогам Тверской области осуществляется в штатном режиме. Заторов и ограничений не зафиксировано. На расчистку и обработку трасс выведен 307 единиц техники.

О затруднениях движения транспорта на дорогах сообщайте по телефонам круглосуточной диспетчерской служба Дорожного фонда Тверской области: (4822) 34-56-54 или 8-910-649-84-56.