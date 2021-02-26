Жителей Твери предупреждают об опасности выхода на лед

Лед на Волге может быть опасен Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области предупреждают жителей об опасности выхода на лед на водоемах Верхневолжья. Из-за плюсовых температур он стал ломким и хрупким, могут появляться промоины.

- В местах, где жители чаще всего переходят через Волгу размещены информационные знаки – аншлаги, которые запрещают выход на лед, - рассказал руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков. - Сотрудники МЧС совместно с администрацией Твери выставили посты, которые будут заниматься профилактической работой с гражданами и предупреждать об опасности выхода на лед в неустановленных местах.

Водоемы Твери патрулирует подвижный спасательный пост. Граждане, нарушающие требования спасателей, могут быть привлечены к административной ответственности.

Не оставляйте детей без присмотра на льду, будьте внимательны и осторожны!