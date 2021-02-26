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В Тверской области злоумышленник украл плиту из столовой

Ущерб составил 24 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин украли плиту из столовой

Двое мужчин украли плиту из столовой

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию с заявлением о краже обратился председатель организации по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции. Заявитель сообщил, что из столовой организации похищена печная металлическая плита весом 180 килограммов. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, по найденным уликам были установлены подозреваемые - безработные местные жители 1995 и 2002 годов рождения. Злоумышленники взломали навесной замок, проникли в помещение, похитили плиту, вывезли на санках и сдали в металлолом.

В полиции фигуранты сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал