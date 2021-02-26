В Тверской области приобретут новые инструменты для известной музыкальной школы

В школе игре на балалайке, баяне, гуслях, домре и некоторых других инструментах обучается чуть больше 160 детей и подростков. Фото: ДМШ РИИ города Бежецка

В 2021 году в детской музыкальной школе русского инструментального искусства в Бежецке за счет областного бюджета обновят инструменты. Губернатор Игорь Руденя 26 февраля во время приема граждан лично заверил в этом обратившуюся к нему маму одного из воспитанников школы Светлану Соловьеву.

- Деньги на приобретение музыкальных инструментов для школы искусств заложены, - отметил Игорь Руденя.

Сегодня педагоги Бежецкой детской музыкальной школы продолжают дело великого музыканта, виртуоза-балалаечника, руководителя первого оркестра русских народных инструментов Василия Андреева.

В школе игре на балалайке, баяне, гуслях, домре и некоторых других инструментах обучается чуть больше 160 детей и подростков. За последние пять лет школа подготовила свыше 60 лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов.

Для ДМШ планируется закупить пианино, гусли, баян, аккордеон, балалайку, домру и другие инструменты, а также звуковое оборудование, пюпитры и учебную литературу. Сделано это будет в рамках реализации в регионе нацпроекта "Культура".