В Твери до 1 августа должны благоустроить Мигаловскую набережную реки Волги

Игорь Руденя успокоил женщину - все сделают. Фото: ПТО

26 февраля губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. Тверичанка Татьяна Рыкова пришла к главе региона с вопросом о благоустройстве Мигаловской набережной в Пролетарском районе. Игорь Руденя успокоил женщину - все сделают.

- Городу деньги переданы, федеральные и областные. Заключен контракт с тверской компанией. Работы начнутся, когда наступит тепло, и мы планируем до 1 августа их закончить, чтобы люди смогли там погулять в хорошую погоду, - сказал губернатор.

Правительство региона сообщает, что благоустройство набережной будет проведено в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На территории Мигаловской набережной обустроят пешеходные тропинки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места для велосипедов, парковые светильники, посадят деревья. Кроме того, предусмотрено создание удобных спусков к воде (в том числе для маломобильных групп населения) и укрепление земляных откосов.