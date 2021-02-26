Пожарные выехали по сигналу о задымлении в ночном клубе Твери

Пожарные выехали по сигналу о задымлении в ночном клубе
Фото: Кирилл ЧАЩИН
Утром, 26 февраля, по сигналу тревоги на улицу Левитана, 28 в Твери выехали пожарные расчеты ГУ МЧС России по Тверской области.
По данному адресу находится ночной клуб, здание нежилое.
- Поступило сообщение о задымлении. Внешних признаков горения нет, проводится разведка, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Дальнейшая информация уточняется.
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