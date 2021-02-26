Тепло в дома жителей Нелидова Тверской области вернется вечером 26 февраля

Параметры отопления восстановят к вечеру 26 феваля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нелидовский городской округ, по поручению губернатора Игоря Рудени, утром в пятницу, 26 февраля, выехала комиссия представителей правительства Тверской области для оперативного решения вопроса теплоснабжения.

Напомним, 25 февраля, в муниципалитете была объявлена чрезвычайная ситуация. Из-за отсутствия топлива для котельных в домах и соцучреждениях были снижены параметры отопления. Ситуация потребовала срочного решения и вмешательства регионального правительства.

- Планируется восстановить параметры теплоснабжения до нормативных до конца рабочего дня 26 февраля, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По имеющейся информации, в отношении руководства муниципалитета будут приняты необходимые кадровые решения.