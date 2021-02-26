В Твери восстановлена работа транспортного приложения "Волга" и оплата проезда по QR-коду

Транспортное приложение "Волга" вновь функционирует в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 26 февраля транспортное приложения "Волга" возобновило работу в Твери. Пассажиры вновь смогли в реальном времени отслеживать движение автобусов и строить маршруты. Также была возобновлена бесконтактная оплата проезда по QR-коду.

Последнее особо важно. Есть целая категория пассажиров, которая оплачивает поезд посредством QR-кода, - школьники. Они пользуются школьным проездным, который оформлен на виртуальную транспортную карту.

Напомним, сбой в работе транспортного приложения и системе оплаты проезда по QR-коду произошел 25 февраля. Оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья" объяснил неполадки нестабильной передачей навигационных данных системой ГЛОНАСС.