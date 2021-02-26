В Тверской области при пожаре погиб мужчина

Мужчина погиб во время пожара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что в ходе тушения пожара в жилом доме обнаружен труп мужчины 1982 года рождения поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 февраля. ЧП произошло в Максатихе.

По факту гибели человека Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На место выезжал следователь и эксперт МВД, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего пожара, назначены судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего и пожарно-техническая экспертиза.

Причины пожара устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.