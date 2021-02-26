В Твери бродячие собаки снова напали на женщину

В Твери собаки снова напали на женщину Фото: Дарья ПОТАПОВА

В Твери на набережной реки Лазури бродячие собаки напали на женщину. ЧП произошло 26 февраля. Собаки порвали женщине одежду, она смогла отбиться от животных и не пострадала.

- Следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 24 февраля стая бродячих собак напала на прохожую у школы №18 в Твери. Женщина получила травмы. По данному факту также организована проверка.