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В Твери бродячие собаки снова напали на женщину

ЧП произошло на набережной реки Лазури
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери собаки снова напали на женщину

В Твери собаки снова напали на женщину

Фото: Дарья ПОТАПОВА

В Твери на набережной реки Лазури бродячие собаки напали на женщину. ЧП произошло 26 февраля. Собаки порвали женщине одежду, она смогла отбиться от животных и не пострадала.

- Следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 24 февраля стая бродячих собак напала на прохожую у школы №18 в Твери. Женщина получила травмы. По данному факту также организована проверка.

ЧП