Задерживаются электрички «Тверь – Москва»

Электрички «Тверь – Москва» идут с задержками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 февраля утром по техническим причинам задерживается несколько пригородных поездов «Тверь – Москва». Время задержки – от 7 до 45 минут. Причины сбоев в расписании ликвидируют.

– Железнодорожники делают всё необходимое для ввода поездов в график. Просим следить за объявлениями на станциях и в поездах. Извините за неудобства! – так сообщают в официальной группе в соцсетях Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Будьте внимательны, собираясь ехать на электричке.