Активисты ОНФ обратились по поводу уборки снега с крыш двух детских садов в Твери

Активисты ОНФ пожаловались на снежные сугробы на крышах двух детских садов в Пролетарском районе Твери. Фото: пресс-служба тверского ОНФ.

Местные жители пожаловались в ОНФ на то, что у двух детских садов на улице Тракторная в Твери не убирают крыши, и там образовались снежные сугробы. Общественники подтвердили данные жителей. Информацию передали в прокуратуру.

Активисты «Общероссийского народного фронта» констатировали факт, что снежные глыбы находятся везде по периметру зданий. В том числе, над входом в учреждения.

Мониторинг качества уборки снега областной ОНФ ведет с января 2021 года. Фото и адрес снежных завалов нужно отправлять на почту 69region@onf.ru.

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