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Спорт

Андрей Кириленко и Игорь Руденя договорились о создании в Твери девяти баскетбольных площадок

Их сделают на улицах города
Алексей АНДРЕЕВ
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Андрей Кириленко вертел мяч в областном правительстве. Фото: ПТО

Андрей Кириленко вертел мяч в областном правительстве. Фото: ПТО

25 февраля в Тверь приехал Президент Российской Федерации баскетбола, в прошлом прославленный спортсмен Андрей Кириленко. Губернатор Игорь Руденя пригласил его на встречу в областное правительство.

Глава региона и экс-баскетболист обсудили тему создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства - девяти уличных площадок для игры в баскетбол, зоны тренажеров и зоны общественного питания.

- Мы готовы поддержать большой интересный проект, который вы собираетесь реализовывать в тверском регионе. Сейчас баскетбол становится популярным видом спорта, которым хотят заниматься дети всех возрастов, - отметил Игорь Руденя в разговоре с Андреем Кириленко.

Президент РФБ в свою очередь сказал, что это будет прекрасная возможность для государственного и частного партнерства:

По информации от областного правительства, реализовать проект планируется в 2021 году.

Напомним, что сегодня же Андрей Кириленко пообщался с тверскими спортсменами, тренерами и журналистами в зале баскетбольного клуба «Тверь».

Встреча прошла плодотворно - проект планируется реализовать уже в этом году. Фото: ПТО

Встреча прошла плодотворно - проект планируется реализовать уже в этом году. Фото: ПТО

Игорь РУДЕНЯ