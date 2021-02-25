В детских садах Калязина и Твери рис и манка не прошли проверку

Манная крупа и рис не прошли проверку качества Фото: архив "КП"

Пробы круп были отобраны в детских садах Твери и Калязина. Проверку провела Тверская межобластная ветлаборатория и установила, что в пробе произведенной в Санкт-Петербурге манной крупы присутствуют частицы металломагнитной примеси.

В образцах риса из Краснодарского края и Республики Адыгея и пшена из Саратовской области не соблюдены госстандарты по показателю "нешелушеные зерна". А в адыгейском рисе выявлены нарушения по показателю "доброкачественное ядро".

Полученные результаты были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия мер.