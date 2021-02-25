В Тверской области отправится в психушку напавший на главу Оленинского округа Олега Дубова

В Тверской области оленинца, который напал на Олега Дубова, направили на принудительное лечение в психбольницу. Фото: ВК/Олег Дубов.

Как сообщил на своей странице в соцсетях сам Олег Дубов, 18 февраля постоянное судебное присутствие Нелидовского межрайонного суда в поселке Оленино назначило Николаю Русакову принудительное психиатрическое лечение. Именно этот местный житель напал на Олега Дубова 19 августа 2020 года.

Вину гражданина Русакова установил суд. Учитывая результаты психиатрической экспертизы, по которой обвиняемого признали невменяемым, его отправили на лечение в психиатрический стационар. Доказано, что мужчина представляет вину для окружающих и должен находиться под наблюдением специалистов.

Как поясняет Олег Игоревич, принудительное лечение не имеет конкретного срока. Его окончание зависит от состояния человека. У Николая Русакова уже есть первая судимость, уточняет политик.

По информации главы Оленинского округа, Николай Русков поддерживал оппозиционно настроенных местных жителей. Нападение на администрацию и Дубова он объяснил политическими взглядами.