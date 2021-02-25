Чрезвычайная ситуация объявлена в Нелидовском городском округе Тверской области

Из-за отсутствия запаса топлива в Нелидове объявлена чрезвычайная ситуация Фото: nelidovo.su

25 февраля в Нелидовском городском округе состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на котором была объявлена чрезвычайная ситуация.

Причиной принятия решения послужило отсутствие возможности формирования запаса топлива – топочного мазута и сжиженного углеводородного газа – для выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения.

- С 14:00 дня 25 февраля снижены параметры теплоносителя, исходящего от источников выработки тепловой энергии Нелидовского городского округа, - сообщил и.о. директора МУП "Горводоканал" Владимир Горобец.

Поставщики топлива не выходят на торги из-за кредиторской задолженности предприятия, которое находится в сложных условиях, финансирования не хвататает. В сутки на отопление уходит около 3 млн рублей.

Исходя из ситуации, глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко дал поручение принять все необходимые меры поддержки населения, максимально оперативно отрабатывать обращения жителей, предусмотреть резервные источники отопления для социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, усилить службу ЕДДС.

В детских садах будут организованы дежурные группы, а школы переходят на дистанционное обучение. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

По результатам заседания муниципальной КЧС и ОПБ принято решение обратиться в областную Комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС с просьбой помочь финансированием из бюджета Тверской области.