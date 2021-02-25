В Твери временно приостановлена возможность оплаты проезда в автобусах с помощью QR-кодов

Оплатить проезд можно транспортной или банковской картой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Временные затруднениях в работе транспортного приложения «Волга», о которых уже сообщала «КП»-Тверь», произошли из-за нестабильной передачи навигационных данных через сотовых операторов, сообщает тверской оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья».

- В связи с этим временно приостановлена возможность оплачивать проезд с помощью QR-кодов, - предупреждают в компании. - «Транспорт Верхневольжья» приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров общественного транспорта пользоваться другими способами оплаты.

Напомним, оплатить проезд можно также транспортной и банковской картой, а также брелоками или по старинке - наличными у водителя.