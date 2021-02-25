Прокуратура добилась выплат на ребенка для семьи из Тверской области

Прокуратура выступила в защиту прав семьи Фото: архив "КП"

Осташковский межрайонный суд удовлетворил требования Осташковского межрайонного прокурора о признании незаконным отказа в назначении выплат на ребенка от 3 до 7 лет. Обязанность ее произвести возложена на Центр выплат "Тверская семья".

Проверкой установлено, что заявительнице отказали на основании того что размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума, при этом в расчет необоснованно включены доходы супруга, не являющегося отцом ребенка, за период, предшествовавший заключению брака.

Решение суда в законную силу не вступило.