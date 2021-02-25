В Тверской области выявлено 148 больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области на утро 25 февраля, по данным оперштаба, подтверждено 148 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 291 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 30 442 человек (+197) за последние сутки).
Изолирован 2223 больной (-63).
Умерли 616 человек (+4 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 25 февраля в областной столице выявлено 10587 заболевших (+80 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2300 (+3)
Вышневолоцкий городской округ – 1883 (+3);
Ржев – 1829 (+8);
Торжок – 1468 (+1);
Кимры – 1402 (+2);
Калининский район – 1378 (+11).
Прививку от коронавируса сделали 45 063 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 014 человек.
За весь период в регионе проведено 584 066 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 884.