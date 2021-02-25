В Тверской области выявлено 148 больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области на утро 25 февраля, по данным оперштаба, подтверждено 148 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 291 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 30 442 человек (+197) за последние сутки).

Изолирован 2223 больной (-63).

Умерли 616 человек (+4 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 25 февраля в областной столице выявлено 10587 заболевших (+80 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2300 (+3)

Вышневолоцкий городской округ – 1883 (+3);

Ржев – 1829 (+8);

Торжок – 1468 (+1);

Кимры – 1402 (+2);

Калининский район – 1378 (+11).

Прививку от коронавируса сделали 45 063 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 014 человек.

За весь период в регионе проведено 584 066 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 884.