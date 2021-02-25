В Тверской области в сферу образования дополнительно вложат 404 млн рублей

В том числе дополнительные средства пойдут на строительство и ремонт детсадов. Фото: ПТО

На 404 млн рублей увеличено финансирование госпрограммы «Развитие образования Тверской области» на 2019- 2024 годы. Средства должны быть реализованы на дело в 2021-м.

Вопрос о выделении дополнительных средств на образование рассмотрен на заседании регионального правительства. Его 25 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

- Как мы и обещали, вводим не менее одного социального учреждения в год. Введен детский сад в Торжке. Активно строятся дошкольные учреждения в Калининском районе, Твери, Вышнем Волочке. Кроме этого, предусмотрены ремонты школьных и дошкольных учреждений – замена кровель, окон, спортзалов, закупка оборудования для школ, также будут решаться вопросы технического обеспечения и подключения школ к Интернету, - прокомментировал журналистам Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, в этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, а также 3200 - в системе дополнительного образования.

В 2021 году предполагается провести ремонты в 70 образовательных организациях Верхневолжья.

В регионе продолжат реализовывать проект «Современная школа». Планы масштабные - открытие 90 центров образования «Точка роста».