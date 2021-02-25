Автозапчасти и детали печи украли из дачного дома жителя Тверской области

Мужчина взят под стражу Фото: архив "КП"

В полицию о краже заявил 64-летний житель Осташкова. Мужчина рассказал, что из его дома были похищены три газовых баллона, металлические столбы, металлический профиль, уголки, три канистры с дизельным топливом, автомобильная коробка передач, три блока двигателя от автомобиля, металлические части от печи. Общий ущерб составил 47 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили следы к соседнему дому. Хозяин, ранее судимый 45-летний мужчина, сразу сознался в содеянном и сообщил, что дважды обворовывал соседа.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Злоумышленник взят под стражу. Ведется следствие.