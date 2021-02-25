Транспортное приложение "Волга" в Твери дало сбой из-за неполадок с ГЛОНАСС

Приложение сбоит и не показывает автобусы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Транспортное приложение "Волга" в Твери дало сбой: 25 февраля оно перестало показывать автобусы и проводить оплату за проезд.

Жалобы на сбои в работе приложения начались еще утром. По состоянию на 17:30 "Волга" не показывала ни одного автобуса.

На телефон горячей линии "Транспорта Верхневолжья" 8 800 350 00 99 оказалось не просто дозвониться. Вероятно, из-за большого числа обращений. Через несколько минут ожидания оператор ответила "КП"-Тверь", что произошел сбой: неполадки в работе системы ГЛОНАСС.

- Специалисты работают над устранением сбоя, - уверили на горячей линии. - Оплата проезда по безналу работает- по банковским и транспортным картам.