Из магазина на Октябрьском проспекте в Твери эвакуировали 80 человек

Из-за задымления эвакуировали 80 человек Фото: Ольга Крыльцова

25 февраля около 17:00 вечера из супермаркета на Октябрьском проспекте, 30 в Твери были эвакуированы посетители и персонал магазина. Всего около 80 человек. О происшествии сообщил паблик "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети.

На место прибыли пожарные. В ходе обследования было выявлено короткое замыкание на электростанции, примыкающей к зданию магазина. Возгорания не произошло.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

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