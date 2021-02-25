Бывший осужденный украл 77 блоков сигарет из магазина в Твери

Мужчина воровал сигареты и продавал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась заведующая магазина и сообщила, что неизвестный злоумышленник из рабочего кабинета похитил 77 блоков сигарет на сумму более 74 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемым оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что продукцию продавал ради дополнительного заработка.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.