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Бывший осужденный украл 77 блоков сигарет из магазина в Твери

Фигуранта задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина воровал сигареты и продавал

Мужчина воровал сигареты и продавал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась заведующая магазина и сообщила, что неизвестный злоумышленник из рабочего кабинета похитил 77 блоков сигарет на сумму более 74 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемым оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что продукцию продавал ради дополнительного заработка.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал