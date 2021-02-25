Банду угонщиков иномарок будут судить в Тверской области

Мужчины угоняли автомобили и разбирали на запчасти Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Псковской области и 34-летнего жителя Ленинградской области. На территории Тверской области мужчины промышляли кражей автомобилей. Подозреваемые были задержаны при передвижении на автомобиле "KIA Rio", похищенном в Кимрах.

В арсенале автоугонщиков были обнаружены металлические заготовки ключей от замков зажигания, электронное устройство для запуска двигателей. Фигуранты сознались в угоне четырех автомобилей.

- В ходе розыска установлена авторазборка, находящаяся в Твери, где обнаружены элементы кузова одного из похищенных автомобилей. Общий ущерб от преступных действий составил порядка 1 миллиона 750 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кимрский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.