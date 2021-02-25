С крыш домов в Твери убирают наледь и сосульки

В Твери продолжается уборка снега и наледи с крыш Фото: Виктория ЖУКОВА

В Твери с началом потепления продолжается работа по очистке крыш от наледи и снега. В целях безопасности прилегающая территория и тротуары в районах огорожены сигнальной лентой.

Под контролем районных администраций работу проводят специалисты управляющих организаций.

О фактах неудовлетворительной уборки можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 32 15-72 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).

Жителям стоит проявлять осторожность и обходить места проведения работ и территории, обозначенные сигнальными лентами, обращать внимание на предупреждающие надписи.