Лыжница из Твери Наталья Непряева дошла до четвертьфинала в спринтерской гонке на Чемпионате Мира 2021

По ходу чемпионата Наталья Непряева надеется набрать форму и выступить на дистанционных гонках Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva
53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта 2021 года.
25 февраля лыжники разыграли первые комплекты наград.
В спринте классическим стилем на дистанцию вышла лыжница из Твери Наталья Непряева. В четвертьфинальном забеге Наталья финишировала пятой и не смогла продолжить борьбу за медали.
Напомним, 29 января Наталья Непряева получила травму руки и сошла с трассы в индивидуальной гонке в Фалуне. Спортсменку транспортировали в больницу с подозрением на перелом, недавно она перенесла операцию.
По ходу чемпионата Наталья Непряева надеется набрать форму и выступить на дистанционных гонках.
Кстати, выступает наша землячка не под российским флагом. Сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу на чемпионатах мира 2021 года выступают под флагом Олимпийского комитета России.
Расписание соревнований на ЧМ-2021 среди женщин:
27 февраля, в 13:15 по Мск времени: скиатлон 15 км.
28 февраля, в 13:00 и 15:00: командный спринт свободным стилем. Полуфиналы.
2 марта, в 15:15: индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км.
4 марта, в 15:15: эстафета 4х5 км.
6 марта, в 14:30: масс-старт классическим стилем 30 км.
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