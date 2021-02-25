Лыжница из Твери Наталья Непряева дошла до четвертьфинала в спринтерской гонке на Чемпионате Мира 2021

По ходу чемпионата Наталья Непряева надеется набрать форму и выступить на дистанционных гонках Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva

53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

25 февраля лыжники разыграли первые комплекты наград.

В спринте классическим стилем на дистанцию вышла лыжница из Твери Наталья Непряева. В четвертьфинальном забеге Наталья финишировала пятой и не смогла продолжить борьбу за медали.

Напомним, 29 января Наталья Непряева получила травму руки и сошла с трассы в индивидуальной гонке в Фалуне. Спортсменку транспортировали в больницу с подозрением на перелом, недавно она перенесла операцию.

По ходу чемпионата Наталья Непряева надеется набрать форму и выступить на дистанционных гонках.

Кстати, выступает наша землячка не под российским флагом. Сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу на чемпионатах мира 2021 года выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Расписание соревнований на ЧМ-2021 среди женщин:

27 февраля, в 13:15 по Мск времени: скиатлон 15 км.

28 февраля, в 13:00 и 15:00: командный спринт свободным стилем. Полуфиналы.

2 марта, в 15:15: индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км.

4 марта, в 15:15: эстафета 4х5 км.

6 марта, в 14:30: масс-старт классическим стилем 30 км.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.