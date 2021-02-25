В городе Торжке Тверской области открыт новый детский сад «Акварелька»

В Торжке открыт новый детский сад «Акварелька». Фото: ПТО

В январе готовность детского сада №12 «Акварелька» в Торжке проверил лично губернатор Игорь Руденя. Глава региона тогда поставил задачу оперативно завершить все подготовительные работы и открыть учреждение в феврале. Поручение выполнено - детсад открыт.

- Это совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности - теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях. Учреждение соответствует всем стандартам, все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях, - отметил Игорь Руденя еще в январе.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 100 детей и построено в рамках нацпроекта «Демография».

В «Акварельке» обустроено пять групп для детей от 1 года до 8 лет. Штат укомплектован 14 педагогами: воспитателями, логопедами, психологами, инструкторами по физкультуре, музработником.

Детский сад «Акварелька» в Торжке стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года.

В регионе строится еще шесть детских садов на 1010 мест: три - в Твери, по одному - в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.