Житель Подмосковья украл дорогой ноутбук из магазина электроники в Твери

Злоумышленник задержан Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 28-летний работник магазина электроники в Твери и сообщил, что из торговой точки пропал ноутбук стоимостью 88 366 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили места сбыта краденого и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний житель Московской области.

Мужчина зашел в магазин и, пока продавцы отвлеклись, спрятал ноутбук под куртку и ушел. Похищенное он сбыл в Москве за 25 000 рублей.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело.