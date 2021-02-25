Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко встретился с баскетболистами Твери

В Тверь приехал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Фото: Виктория ТУШКОВА

25 февраля в Тверь приехал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Заслуженный мастер спорта России, бывший игрок клуба НБА "Юта Джаз", столичного ЦСКА и сборной России по баскетболу встретился с тверскими спортсменами.

Более полутора часов в режиме нон-стоп Андрей Кириленко отвечал на вопросы. Юные баскетболисты интересовались, как стать настоящим профессионалом и развить в себе лидерские качества. Старшее поколение просило посодействовать в развитии баскетбола в муниципалитетах Тверской области.

- К сожалению, Федерация баскетбола не в силах поднять зарплаты тренерам или отстроить новые спортивные комплексы. Но мы выступаем посредником между спортсменами и государством, - сказал Кириленко. – Я знаю, что у тверского баскетбола возможно хорошее будущее. Уверен, мы увидим, как он развивается и поднимается на новую ступень и далее – до суперлиги.

В ближайшее «КП»-Тверь» опубликует подробности визита прославленного спортсмена в Тверь. Следите за нашим сайтом.

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