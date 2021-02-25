Усиление западного ветра ожидается в Тверской области

В Твери ожидается сильный ветер и мокрый снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области 25 февраля предупредило жителей региона, что днем 26 февраля и ночью 27 февраля на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Отметим, что по данным Тверского гидрометцентра, в регионе в ближайшие два дня сохранится потепление. До +5 градусов днем в пятницу и до +1 - в субботу, 27 февраля. Возможны осадки - мокрый снег и ледяной дождь.

Спасатели призывают жителей и гостей Тверской области внимательнее относиться к собственной безопасности: при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!