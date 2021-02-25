Новый тариф на электроэнергию будет действовать в Тверской области с 1 июля

Новые тарифы утверждены РЭК до 31 декабря 2021 Фото: Александр ГЛУЗ

Региональная энергетическая комиссия Тверской области 24 февраля утвердила новые тарифы на электроэнергию. Приказ опубликован на сайте ведомства и вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Новая ставка начнет действовать с 1 июля. Как ранее сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, рост цены на электроэнергию для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%.

Согласно документу РЭК, одноставочный тариф для населения с 1 июля составит 4,32 руб./кВт.ч. вместо 4,27 руб. Для владельцев двухфазных счетчиков, оплачивающих электроэнергию по двуставочному тарифу, дневная зона с 7:00 утра до 23:00 вечера будет стоить 4,46 руб./кВт.ч. вместо 4,41, ночная зона с 23:00 до 7:00 утра подорожает на 4 копейки и составит 3,03 руб./кВт.ч.

Жители сел и владельцы домов с электрическими плитами также будут платить по тарифу 3,03 руб./кВт.ч.

Тарифы утверждены до 31 декабря 2021 года.