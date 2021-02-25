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Мошенник убедил жителя Твери взять кредит на миллион рублей

Деньги мужчина перевел неизвестным
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина перевел неизвестным более миллиона рублей

Мужчина перевел неизвестным более миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 36-летний житель Твери и сообщил, что стал жертвой мошенников. Под видом сотрудника банка мужчине позвонил неизвестный и убедил собеседника, что на его имя злоумышленники пытаются оформить займ.

Потерпевший, следуя указаниям мошенников, через мобильное приложение оформил кредит на сумму 1 млн 140 тыс рублей, обналичил необходимую сумму и перевел на восемь разных счетов.

После проведения операции звонки прекратились, а обманутый мужчина обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

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Криминал