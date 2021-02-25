От коронавирусной инфекции привились 640 жителей Торопецкого района Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 45 063 человека. 24 февраля вакцинировались 1014 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 40 939 вакцинированных гражданах.

В том числе от коронавирусной инфекции привились 640 жителей Торопецкого района. Ежедневно вакцину получают около 60 человек: и молодежь, и граждане старшего возраста.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

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