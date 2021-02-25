Двух жителей Тверской области подозревают во взятке в 250 тысяч рублей полицейскому

В Тверской области задержали двух мужчин, которых подозревают в даче взятки сотруднику МВД. Фото: принтскрин видео пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Вышневолоцкий отдел областного Следственного комитета по материалам регионального ФСБ возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в даче взятке и посредничестве в этом правонарушении.

По версии следствия, 3 февраля один из злоумышленников в присутствии знакомого (действовал в рамках оперативного мероприятия), который помог взяткодателю и взяткополучателю встретиться, передал должностному лицу деньги. В этот момент нарушителей задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Взяткодатель передал сотруднику МВД 250 тысяч рублей, чтобы ему вернули табачную продукцию, которую изъяли из торгового павильона. Кроме того, не привлекали к ответственности.

Расследование продолжается. Сейчас устанавливают все обстоятельства дела.