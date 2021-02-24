Остановившийся в Тверской области «Поезд Победы» уже посетили 50000 человек

«Поезд Победы» уже посетили 50000 человек. Фото: ПТО

50-тысячный посетитель передвижной экспозиции «Поезд Победы», который на три дня остановился в Ржеве, зафиксирован сегодня, 24 февраля. Юбилейными гостями выставки стала семья Вяткиных из Удомли.

- Это завораживающая выставка, и она произвела на нас очень большое впечатление, – поделилась впечатлениями Вера Николаевна Вяткина.

Юбилейным гостям экспозиции вручили памятный подарок – сувениры с символикой «Поезда Победы».

Как сообщает областное правительство, это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Она погружает посетителей в реалии военного времени 1940-х годов.