Еще в одной школе Тверской области открыт центр «Точка роста»

В кашинской средней школе №3 заработал центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Фото: предоставлено ПТО

В кашинской средней школе №3 заработал центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Как напоминает областное правительство, он создан в рамках регионального проекта «Современная школа».

- В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования, - считает губернатор Игорь Руденя.

В центрах «Точка роста» для детей создаются отличные условия для совершенствования знаний по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В кашинском центре есть шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры и 3D-принтеры. Для любителей интеллектуального спорта открыта шахматная гостиная, функционирует и коворкинг-центр для разработки, обсуждения и представления собственных проектов.

Также открыт кружок «Первая помощь», где на специальных тренажерах-манекенах ребята учатся делать искусственное дыхание, накладывать шины, повязки.

Всего в Тверской области создается 30 центров «Точка роста».