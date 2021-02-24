В праздничные выходные в Тверской области оштрафовали 79 пьяных водителей

Госавтоинспекторы остановили 79 пьяны водителей Фото: Василий ХОДАРЕВ

Госавтоинспекция Тверской области, в минувшие выходные, с 20 по 23 февраля, провела профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В ходе рейда на дорогах Верхневолжья было остановлено 79 водителей с признаками опьянения, 17 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые административные материалы.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам: 02, 102 или 112.