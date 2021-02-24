Причины смертельной аварии с фурой в Тверской области: водитель легковушки не учел погодные условия

В Тверской области из-за погодных условий Volkswagen столкнулся на встречке с фурой – трое погибших. Фото: принтскрин видео ГИБДД по Тверской области.

Областное ГИБДД выложило видео с комментарием по поводу аварии в Торжокском районе Тверской области. Напомним 24 февраля утром на 9 километре дороги «Торжок – Осташков» водитель Volkswagen Polo вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes. Погибли водитель и два пассажира в Volkswagen, водителя фуры доставили в Торжокскую ЦРБ.

По информации госавтоинспекторов, водитель Volkswagen, проезжая опасные поворот, превысил скорость и выскочил на встречку. Автомобилист не учел погодные условия. Люди в легковой машине скончались до приезда «скорой».

Комментарий дал инспектор по пропаганде Торжокского отдела областного ГИБДД Игорь Алексеев. Видео – пресс-служба регионального ГИБДД.