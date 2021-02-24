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Медик из Москвы и инженер из Твери организуют музыкально-поэтический вечер в тверской Горьковке

Встреча будет посвящена вечной теме любви
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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На вечере прозвучат стихи двух совершенно разных людей, которых объединило творчество.

На вечере прозвучат стихи двух совершенно разных людей, которых объединило творчество.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтический вечер "Отражение" состоится в библиотеке имени Горького Твери. Он будет посвящен вечной и многогранной теме - любви.

На вечере прозвучат стихи двух совершенно разных людей, которых объединило творчество, - Алексы Форс и Антона Землянского.

Алекса - инженер из Твери, занимается живописью и спортивными бальными танцами. Антон работает на скорой помощи в Москве, ежедневно спасая жизни.

«Мы хотим, чтобы после нашего выступления люди стали добрее друг к другу, задумались о жизни, о любви и, быть может, открыли в своей душе что-то еще неизведанное», - говорят авторы.

Музыкально-поэтический вечер "Отражение" состоится в субботу, 27 февраля, в 16:00 в славянском зале Горьковки. Не забудьте о необходимости соблюдать масочный режим.

Культура