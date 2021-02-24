О чем говорят портреты: в Императорском дворце Твери состоится лекция о портретной живописи

Проиллюстрируют лекцию живописные произведения из фондов галереи. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверском императорском дворце Твери состоится лекция «О чем говорят портреты: вопросы атрибуции русской портретной живописи второй половины XVIII – первой половины XIX в.».

Перед собравшимися выступит старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела галереи, кандидат искусствоведения Вячеслав Савельев.

- Вячеслав Вадимович расскажет о том, как происходит «обретение лица» старинными портретами, что такое историко-предметный метод атрибуции, покажет, каким сложным, практически детективным, и, безусловно, интересным является путь исследователя к установлению автора портрета или изображенной на нем личности, - рассказывает организатор выставки - Тверская картинная галерея.

Проиллюстрируют сказанное живописные произведения из фондов галереи. Это будет интересно еще и тем, что данные полотна весьма редко покидают стены хранилища.

Количество мест на лекции будет ограничено. Поэтому для участия лучше заранее записаться по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.