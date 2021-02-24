В Твери коммунальные службы убирают снежные навалы вдоль дорог и тротуаров

120 дворников убирают тротуары в Твери Фото: администрация Твери

В Твери в период с 20 по 23 февраля с городских улиц вывезено 12 тысяч кубометров снега. Работы по уборке ведутся круглосуточно. Задействована вся имеющая техника МУП "ЖЭК".

Особое внимание уделено мостам, путепроводам, пешеходным переходам. Снег вывозят преимущественно ночью, чтобы поток автомобилей не создавал помех спецтехнике и наоборот.

Дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Вручную снег с торотуаров убирают 120 дворников.

В связи с предстоящим потеплением, которое прогнозируют в Твери синоптики 25 февраля, будут усилены работы по расчистке решеток дождеприемных колодцев.

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