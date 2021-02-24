Подозрительный мужчина ночью искал разводчиков кроликов в деревне под Тверью

По подозрению в совершении краж мужчина арестован Фото: архив "КП"

В Калининском районе вблизи деревни Дубровка сотрудники полиции во время патрулирования территории увидели припаркованный в стороне автомобиль. Транспортное средство заинтересовало патрульных и, когда к нему подошел водитель, полицейские поинтересовались, что он делает ночью в лесу. Мужчина ответил, что ищет разводчиков кроликов.

Патрульные засомневались и решили обследовать участок леса, откуда появился мужчина, и нашли там три мешка с электроинструментами.

Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа изъяла автомобиль и найденные вещи. В ходе розыска выяснилось, что электроинструменты похищены с близлежащего дачного участка. Владелец дома оценил ущерб в 80 700 рублей.

28-летний подозреваемый арестован. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.