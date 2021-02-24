Пациентку из инфекционного госпиталя в Вышнем Волочке эвакуировали в Тверь на вертолете

Пациентку доставили на лечение в ОКБ Фото: областной минздрав

23 февраля бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы в Твери на вертолете МИ-8АМТ "Вектор" вылетала в Вышний Волочек.

В инфекционный госпиталь Вышневлоцкой ЦРБ поступила пациентка в тяжелом состоянии.

- Женщина эвакуирована в реанимационное отделение инфекционного госпиталя ОКБ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, - сообщили в областном минзраве.

Всего, по данным ведомства, в 2020 году вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов, эвакуировали 211 пациентов, в числе которых было 23 ребенка. 11 пациентов были с тяжелым течением пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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