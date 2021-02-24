Падчерица разбила копилку-кошку и украла деньги у пенсионера в Тверской области

Девушка разбила копилку и забрала деньги Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 66-летний житель Селижаровского муниципального округа. Пенсионер пояснил, что из его квартиры были украдены деньги.

В ходе розыска полицейские выяснили, что сбережения забрала 30-летняя падчерица заявителя. Днем, пока мужчина спал, девушка разбила принадлежащую ему копилку в виде кошки и забрала деньги, а также проверила карманы потерпевшего. Ущерб составил 4 600 рублей.

Часть денег женщина потратила на покупку алкоголя, а остальные вернула.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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