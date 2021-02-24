Стая бездомных собак напала на женщину возле школы в Твери

Бродячие собаки покусали женщину в Твери Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧП произошло возле школы №18 в Твери. На женщину напала стая бездомных собак. Прохожая получила травмы.

По данному факту следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее "КП"-Тверь" писала о том, что стая собак держит в страхе жителей деревни Глазково под Тверью. Животные нападают на кошек и других домашних питомцев. В населенном пункте по данному факту также организована доследственная проверка.

Хозяев собак уже вызывали на разговор в местную администрацию. Их могут привлечь к ответственности и наказать штрафом за нарушение правил благоустройства, где есть пункт о выгуле домашних животных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.