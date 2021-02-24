В Тверской области снижается число заболевших коронавирусом

В регионе подтверждено 149 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, на утро 24 февраля 2021 года, выявлено 149 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 33 143 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 30 245 человек (+199) за последние сутки). Изолированы 2286 больных (-55). Умерли 612 человек (5 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 24 февраля в областной столице выявлено 10507 заболевших (+64 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2297 (+13)

Вышневолоцкий городской округ – 1880 (+10)

Ржев – 1821 (+23)

Торжок – 1467 (0)

Кимры – 1400 (+4)

Калининский район – 1367 (+5).

Прививку от коронавируса сделали 44 069 жителей Тверской области, за последние сутки - 383 человека.

За весь период в регионе проведено 582 182 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 897.