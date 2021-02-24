Сильный снег и ледяной дождь обещают синоптики жителям Тверской области

В Тверской области обещают снегопад и ледяной дождь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, региональное управление МЧС предупреждает жителей Верхневолжья, что ночью и утром 25 февраля в восточных районах ожидается сильный снег.

В ночь на пятницу в регионе потеплеет до +3, в отдельных районах может пройти ледяной дождь. Днем -2... +3 градуса.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев и сход снега с крыш.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения!

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